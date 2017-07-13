К электронной медицинской системе Helsi.me уже подключились Деснянский, Оболонский и Соломенский районы Киева

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в Киеве к электронной медицинской системе Helsi.me присоединились Оболонский, Соломенский и Деснянский районы.

«Благодаря системе Helsi.me пациенты могут найти на сайте своего участкового врача по адресу проживания. Ее пользователи имеют возможность записаться на прием к терапевту, педиатру, профильного врача на конкретное время через интернет, call-центр, в регистратуре, не тратя время в очереди — отметил Николай Поворозник.

Он сообщил, что за время работы через систему на прием к врачам первичного и вторичного звена уже записались более 50 тыс. пациентов. Из них более 40% — онлайн, остальные — через сall-центр и регистратуры. На данный момент более 2000 медицинских сотрудников уже внесены в электронную медицинскую систему Helsi.me.

«Helsi.me предоставляет медучреждениям возможность принять участие в медицинской реформе — подключить заведение и врачей, зафиксировать выбор пациентом своего семейного врача и передать всю информацию в Министерство здравоохранения», — рассказал заместитель председателя КГГА.

Таким образом, благодаря данной системе можно найти врача по специальности, фамилии и месту работы. Сюда занесены адреса всех участков, закрепленные за ними терапевты, педиатры, что позволяет пациентам найти врача на сайте по адресу проживания. На портале пациента киевляне могут просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов в виде консультационных писем. Также предусмотрена возможность «привязать» медицинскую карту ребенка к медкартам с профилем родителей.

Напомним, что электронная система записи к врачам должна заработать во всех первичных медицинских учреждениях Киева уже до конца текущего 2017 года.

Источник: КГГА