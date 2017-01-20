К концу года Китай обещает прототип первого в мире экзафлопсного суперкомпьютера

Суперкомпьютерная отрасль в последнее время все больше напоминает гонку суперкомпьютерных вооружений и Китай там правит бал. Вычислительные монстры этой страны уже несколько лет кряду возглавляют обновляемый дважды в год рейтинг суперкомпьютеров TOP500. Так что нет ничего удивительного в том, что именно Китай может первым выпустить экзафлопсную систему, способную выполнять 1 квинтиллион (1018) операций с плавающей точкой в секунду и потребляющих при этом не более нескольких десятков мегаватт. Причем прототип такого компьютера, как сообщает государственное агентство «Синьхуа», Китай планирует создать уже к концу этого года.

И хотя прототип экзафлопсного суперкомпьютера будет готов уже к концу этого года, полностью готовый и рабочий продукт ожидается несколькими годами позже – к 2020 году. По словам инженера Национального суперкомпьютерного центра в Гуанчжоу Чжана Тина, система будет в 200 (!) раз мощнее Tianhe-1, первого китайского компьютера с показателем производительности выше 1 петафлопс, который возглавлял рейтинг в 2010 году.

Пока совершенно неясно, как производительность этой экспериментальной системы будет соотноситься с производительностью финальной версии экзафлопсного компьютера, но это «достижение», по крайней мере, позволит Китаю первым войти в эру экзафлопсных вычислений. Справедливости ради отметим, что Китай не одинок в стремлении создать экзафлопсный суперкомпьютер. Разработку аналогичных систем ведут и другие страны, включая Японию и США. Министерство энергетики США планирует иметь в своем распоряжении рабочий экзафлопсный суперкомпьютер к 2023 году.

Сейчас актуальной является 48 по счету редакция рейтинга суперкомпьютеров TOP500. Ее возглавляет китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, который демонстрирует в тесте Linpack результат 96 PFLOPS (1015 вычислений с плавающей запятой в секунду). Напомним, он построен на китайских 260-ядерных процессорах Sunway SW26010 и располагает в общей сложности 10 649 600 ядрами. Ирония здесь в том, что эти процессоры были созданы после того, как правительство США наложило запрет на поставки процессоров Intel Xeon в Китай.

Остается добавить, что в прошлом году количество самых производительных систем списка TOP500, установленных в Китае, впервые в истории превысило таковое в США – 167 против 165.

Источник: The Verge