К концу года полиграфкомбинат «Украина» получит новое оборудование, которое позволит удвоить темпы изготовления биометрических загранпаспортов

Полиграфкомбинат «Украина», который занимается изготовлением биометрических загранпаспортов, уже через 3-4 месяца получит дополнительное оборудование, которое позволит производить вдвое больше документов. Об этом представители предприятия сообщили изданию «Украинская правда».

«В ближайшие 3-4 месяца Полиграфкомбинат «Украина» ожидает поставку дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems производства компании IAI industrial systems B.V. (Нидерланды), что увеличит общую производственную производительность Государственного центра персонализации документов Полиграфкомбинат «Украина» больше чем в два раза».

Представители предприятия также отметили, что для изготовления биометрических загранпаспортов предприятие работает в три смены без выходных. В результате с начала введения безвизового режима (11 июля 2017 года) до 10 августа включительно они изготовили 592 596 загранпаспортов. При этом только в июне было изготовлено 284 095, а в июле — 295 890 паспортов.

Кроме того, на вопрос, можно ли ускорить изготовление паспорта, если у человека есть брони на билеты и жилье, но он не успевает с поездкой из-за задержки изготовления, представители предприятия ответили:

«Полиграфкомбинат «Украина» осуществляет изготовление и персонализацию бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу в порядке очередности поступления от Государственной миграционной службы Украины данных лиц, на имя которых оформляется паспорт, и в зависимости от срочности оформления паспорта».

Напомним, что 12 августа в Киеве открыли крупнейший в Украине центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт, который принимает до 1500 человек в день.

Источник: Украинская правда