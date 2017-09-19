К премьере фильма «Лего Фильм: Ниндзяго» Samsung создала детский планшет с соответствующей стилистикой

Компания Samsung подготовила к выпуску планшет, ориентированный на детскую аудиторию. Модель Samsung Galaxy Kids Tablet 7.0 The Lego Ninjago Movie Edition также продвигает фильм «Лего Фильм: Ниндзяго», премьера которого ожидается в ближайшие дни.

Фактически, данную модель нельзя назвать новинкой. Планшет Galaxy Kids Tablet 7.0 The Lego Ninjago Movie Edition представляет собой модель Galaxy Tab 3 Lite 7.0 VE, выпущенную ещё в 2015 году. «Новая» версия отличается лишь исполнением корпуса, который призван обеспечивать улучшенную защиту при падениях. Фигурки 3D Lego ниндзя на задней панели можно менять, тем самым индивидуально настраивая дизайн корпуса.

Устройство содержит 7-дюймовый дисплей с разрешением 1024×600 точек, 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной флэш-памяти и слот для установки карты памяти microSD. На задней панели имеется 2-мегапиксельная камера, а камеря для лицевой панели не предусмотрена. Ёмкость батареи составляет 3600 мАч.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 4.4 и содержит предустановленные игры и образовательный контент от DreamWorks Animation, Sesame Street и National Geographic. Дополнительно покупателям предлагается подписка на сервис Samsung Kids сроком на 3 месяца. Цена планшета Samsung Galaxy Kids Tablet 7.0 The Lego Ninjago Movie Edition пока не уточняется.

Источник: gsmarena