Кабмин поддержал внедрение сервиса цифровой подписи Mobile ID от «Киевстара», первые реальные решения на его основе появятся уже через год-полтора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал внедрение проекта цифровой подписи Mobile ID, после того, как представители компании «Киевстар» представили пилот данного проекта участникам совещания в Кабинете Министров Украины, посвященного вопросу цифровизации государственных административных услуг.

На мероприятии присутствовали Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, руководство Государственного агентства по вопросам электронного правительства, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а также представители Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли Украины, а также украинских телеком-операторов.

Напомним, что Mobile ID – это сервис, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой как средство для безопасной электронной идентификации. Все данные – электронная цифровая подпись (ЭЦП), идентификационный код, паспортные данные и любая другая личная информация – записываются на SIM-карту нового поколения. Это упрощает гражданам доступ к административным и коммерческим сервисам, дает возможность получать документы и ставить на них цифровую подпись без посещения государственных учреждений. Технология Mobile ID становится еще более актуальной после внедрения в Украине скоростного мобильного интернета 3G.

«Идентификатор должен обеспечить дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это ни касалось – банк, больница, образование, социальная помощь, государственная услуга – земля, строительство, или что-то другое. У человека должна быть возможность в своем мобильном телефоне заказать и получить услугу от государства без контакта с чиновниками. Это будет большое достижение, в том числе – в борьбе со взяточничеством». — отметил Владимир Гройсман.

Во время совещания было акцентировано внимание на необходимости обеспечить правовую поддержку как на уровне законодательства, так и правительственных решений, чтобы создать правовые возможности для развития направления новых технологий. В частности, было сформулировано поручение Правительству о формировании пакета необходимых законодательных инициатив, которые дадут возможность компаниям начать реализовывать вопросы мобильной идентификации, которая является ключом для развития дальнейших продуктов.

«Подготовкой к внедрению Mobile ID наша компания занимается уже год. Мы взяли на себя обязательства при поддержке представителей правительства предложить украинцам инновационные решения в течение следующих 12-18 месяцев. Компания «Киевстар» готова продемонстрировать, что мы являемся надежным технологическим партнером государства. Я очень рассчитываю на поддержку телеком-отрасли и наших партнеров, ведь речь идет об упрощении жизни наших граждан», – прокомментировал результаты совещания Петр Чернышов, президент Киевстар.

Отметим, что компания «Киевстар» представила демонстрационную версию первой услуги, реализованной с помощью технологии мобильной идентификации пользователя Mobile ID более года назад, еще 18 сентября 2015 года на Форуме электронного управления 451Е.

Источник: Киевстар