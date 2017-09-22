Кабмин разрешил телеком-операторам и интернет-провайдерам блокировать абонентов за DDoS-атаки, мошенничество, рассылку спама и рефайл

Кабинет Министров Украины принял решение, предусматривающее значительное расширение перечня нарушений, за которые телеком-операторы и провайдеры смогут ограничивать или отключать услуги абонентам, совершающим злонамеренные действия в отношении других абонентов. Как сообщается на сайте НКРСИ, этот документ является результатом длительного сотрудничества регулятора с ведущими телеком-операторами и Украинской ассоциацией операторов связи «Телас».

Итак, теперь операторы и провайдеры телекоммуникаций вправе ограничивать оказание услуг абоненту если было установлено, что тот занимается рассылкой спама и мошенничеством – организацию звонков о проведении акций, розыгрышей, конкурсов, предложений пополнить лицевой счет оказание услуг, которые не заказывались.

Кроме того, предоставление услуг может быть ограничено, если оператор установит, что злоумышленник занимается рефайлом (изменение вида трафика с целью получения максимальной прибыли за счет его маршрутизации по другой расчетной таксе), вызовами с аномальной интенсивностью (регулярные звонки в одном и том же направлении, продолжительностью более одного часа на сети другого оператора) и пр. Решение об ограничении или приостановке предоставлению услуг принимается на основании заявления пострадавшей стороны на запрашиваемый ею строк, но не более чем на один год. При этом уточняется, что сроки могут изменяться на основании других заявлений потребителя.

Источник: liga.net и kmu.gov.ua