Кабмин Украины установил расценки на оформление пластикового паспорта-карточки, загранпаспорта и других документов

Кабинет Министров Украины установил стоимость оформления официальных удостоверений, в том числе внутреннего паспорта-карточки, загранпаспорта, удостоверений беженцев и других документов в постановлении правительства «Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции».

Решение принято во исполнение требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины».

Итак, согласно опубликованным данным оформление, в том числе взамен утраченного или похищенного, и обмен паспорта гражданина Украины нового образца в форме карты обойдется в 87 грн в срок не позднее 20 рабочих дней или 174 грн в срок не позднее 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты. Особо отметим, что данные расценки не относятся к случаям оформления паспорта гражданина Украины впервые.

Оформление, вместо утраченного или похищенного, и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней составит 253 грн. При этом в срочном порядке оформить загранпаспорт можно будет за 506 грн, на это понадобится семь или три рабочих дня — в документе приводится одна и та же сумма для двух этих сроков.

В данном постановлении приводятся расценки оформления и для других документов, включая удостоверение беженца, проездной документ беженца, карточку мигранта, вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу. С полным прейскурантом можно ознакомиться на официальном сайте КМУ.

Источник: Экономическая правда