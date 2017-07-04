Кабмин устранил одно из основных препятствий на пути внедрения мобильных платежей в Украине

Кабинет Министров Украины урегулировал один из ключевых вопросов, мешавших внедрению сервисов мобильных платежей в Украине. Речь идёт о сборе в пенсионный фонд, начисляемом на услуги мобильной связи. Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив написал об этом в Facebook.

«Рынку мобильных платежей быть! Сегодня Правительство упразднило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона, ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», — отметил он.

Речь идет о проекте постановления Кабмина «О внесении изменений к постановлению КМУ от 3 ноября 1998 г. № 1740 и от 11 апреля 2012 г. № 295». Ознакомиться с текстом документа можно по следующему адресу.

Согласно пояснительной записке к документу, прозрачно и четко будет урегулирован вопрос возвращения операторами сотовой связи сумм оплаченных услуг (включая сумму сбора на обязательное государственное пенсионное страхование) пользователям услуг сотовой связи, а также соответствующего учета и учета таких возвратов в отчетности операторов сотовой связи. Кроме того, результатом принятия проекта постановления будет развитие мобильных платежей.

Источник: Facebook