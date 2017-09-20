Кабмин утвердил план развития электронного управления до 2020 года, MobileID должны запустить до конца этого года

Инициативе MobileID на нашем сайте посвящено немало новостей и одна большая статья, где в мельчайших подробностях расписывается, что это такое и с чем его едят. Если вкратце, то MobileID – это технология электронной идентификации, которая в будущем позволит легко, быстро и удобно получать различные услуги, в том числе и на государственных сайтах, с помощью смартфона с установленной SIM-картой. Разговоры о запуске и перспективах MobileID в Украине ведутся уже не первый год. Около полутора месяца назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о планах запустить MobileID до конца этого года. И вот сейчас эти заявления нашли отражение на бумаге – Кабмин утвердил концепцию развития электронного управления с введением MobileID до конца 2017 года. Конечно, это вовсе не исключает возможных переносов сроков, но это куда лучше обычных обещаний.

Документ описывает план развития электронного управления вплоть до 2020 года и предусматривает введение трех основных направлений, перечисленным главой Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александром Рыженко.

Первое направление – это модернизация публичных услуг, меры нацелены на повышение качества и открытости обслуживания граждан и бизнеса. Второе – модернизация публичного управления и меры, нацеленные на повышение эффективности самого управления. И наконец третье направление – развитие электронного управления единой координации.

«До конца 2018 года мы введем онлайн всего около 100 наиболее употребляемых услуг для граждан и бизнеса. Сейчас действует более 30 таких услуг», — отметил Рыженко.

Среди ключевых задач он также назвал реализацию единого портала для предоставления всех электронных услуг, внедрение электронных договоров и популяризацию электронных сервисов.

Источник: unn.com.ua