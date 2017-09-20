Кабмин утвердил план развития электронного управления до 2020 года, MobileID должны запустить до конца этого года

Кабмин утвердил план развития электронного управления до 2020 года, MobileID должны запустить до конца этого года

Инициативе MobileID на нашем сайте посвящено немало новостей и одна большая статья, где в мельчайших подробностях расписывается, что это такое и с чем его едят. Если вкратце, то MobileID – это технология электронной идентификации, которая в будущем позволит легко, быстро и удобно получать различные услуги, в том числе и на государственных сайтах, с помощью смартфона с установленной SIM-картой. Разговоры о запуске и перспективах MobileID в Украине ведутся уже не первый год. Около полутора месяца назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о планах запустить MobileID до конца этого года. И вот сейчас эти заявления нашли отражение на бумаге – Кабмин утвердил концепцию развития электронного управления с введением MobileID до конца 2017 года. Конечно, это вовсе не исключает возможных переносов сроков, но это куда лучше обычных обещаний.

Документ описывает план развития электронного управления вплоть до 2020 года и предусматривает введение трех основных направлений, перечисленным главой Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александром Рыженко.

Первое направление – это модернизация публичных услуг, меры нацелены на повышение качества и открытости обслуживания граждан и бизнеса. Второе – модернизация публичного управления и меры, нацеленные на повышение эффективности самого управления. И наконец третье направление – развитие электронного управления единой координации.

«До конца 2018 года мы введем онлайн всего около 100 наиболее употребляемых услуг для граждан и бизнеса. Сейчас действует более 30 таких услуг», — отметил Рыженко.

Среди ключевых задач он также назвал реализацию единого портала для предоставления всех электронных услуг, внедрение электронных договоров и популяризацию электронных сервисов.

Источник: unn.com.ua

Похожие записи