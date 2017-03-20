«Как Сигурни Уивер в фильме «Чужие»»: Глава Amazon испытал огромного человекоподобного робота Method-2 [видео]

Глава Amazon Джеф Безос (Jeff Bezos) выступил в роли пилота большого человекоподобного робота. Пробный заезд состоялся во время проведения конференции MARS, ежегодно проводимой Amazon и посвящённой машинному обучению, домашней автоматике, робототехнике и космическим исследованиям.

Робот Method-2 создан компанией Hankook Mirae Technology, он имеет высоту 13 футов (около 4 метров). Впервые он был показан в декабре прошлого года. Устройство напоминает роботов, которые можно увидеть в голливудских блокбастерах. Джеф Безос отметил, что управляя роботом, чувствовал себя как Сигурни Уивер (отсылка к фильму «Чужие», в одной из сцен которого героиня Уивер – Рипли сражается с Королевой Чужих, используя робота-погрузчика). Одним из дизайнеров Method-2 является Виталий Булгаров (Vitaly Bulgarov), который работал над фильмами «Призрак в Доспехах» и «Трансформеры 4: Эпоха истребления».

Пока что Method-2 нельзя назвать законченным проектом. Разработчики продемонстрировали лишь возможность движения верхними манипуляторами и несколько неуверенных шагов. При этом конструкция поддерживалась цепями. Пока что подвижность робота очень ограничена.

Источник: The Verge