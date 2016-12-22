Kamerar ZOOM — первые сменные сдвоенные объективы для смартфонов iPhone 7 Plus

Годами съемные объективы оставались одними из самых популярных, если не самыми популярными аксессуарами для смартфонов iPhone, не в последнюю очередь благодаря усилиям таких компаний, как Olloclip и Moment. И за это время мы повидали многообразие различных моделей, отличающихся дизайном, креплением и набором возможностей, но ничего похожего на решение компании Kamerar не было, хотя с момента анонса смартфона iPhone 7 Plus, оснащенного сдвоенной основной камерой прошло уже достаточно много времени.

Специалисты Kamerar разработали весьма толковое решение, которое легко и удобно крепится к смартфону iPhone 7 Plus и предоставляет на выбор сменные линзы для различных режимов съемки. Новинка называется Kamerar ZOOM. И это первый съемный объектив для смартфонов iPhone 7 Plus.

За $45 покупатель получает набор из двух накладок: пара макро-объективов и пара из «рыбьего глаза» и зум-объектива. Практика показывает, что фотографии, сделанные с помощью таких вот накладных объективов, как правило, проигрывают по качеству снимкам, сделанным обычными камерами. Это стоит учитывать, принимая решение о покупке подобных аксессуаров.

Источник: The Verge