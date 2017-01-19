Камеры Fujifilm X100F и X-T20 получили 24-мегапиксельные сенсоры и новые системы автофокусировки

Компания Fujifilm сегодня анонсировала две новые фотокамеры, которые покажутся очень знакомыми любому поклоннику бренда. Представленные новинки – X100F и X-T20 – являются преемниками моделей X100T и X-T10. Они сохранили дизайн своих предшественников и унаследовали сенсоры и процессоры изображений от прошлогодних флагманских моделей X-Pro2 и X-T2.

Камера с несменным объективом Fujifilm X100F (буква F обозначает «fourth», так как это уже четвертая модель линейки X100 series) получила подавляющее большинство функциональных возможностей своей предшественницы, включая выдающийся гибридный видоискатель со встроенным электронным дальномером и тремя режимами съемки. Она сохранила 23-миллимметровый объектив с диафрагмой F/2.0 и узнаваемых дизайн представителей серии X100, но в то же время перебрала ряд улучшений от X-Pro2. Речь о диске выбора выдержки, совмещенном с диском выбора ISO, и джойстике для быстрого перемещения по экрану. Компания Fujifilm также отмечает, что обновила дизайн органов управления X100F таким образом, чтобы сделать их легкодоступными с правой стороны и тем самым повысить удобство съемки одной рукой.

Вдобавок к новому 24-мегапиксельному датчику изображения X-Trans CMOS III камера X100F получила улучшенную систему фазовой автофокусировки – число точек фокусировки возросло с 49 до 91 штук. Вместе они покрывают 40% кадра.

В продаже Fujifilm X100F появится в следующем месяце по цене $1300. Покупателям предложат стандартные варианты исполнения корпуса: черный и серебристый.

Беззеркальная камера Fujifilm X-T20 со сменными объективами заменит признанную модель X-T10 из 2015 года и при цене ниже $1000 должна обеспечить качество уровня более дорогих моделей X-series.

Ей, как и модели Fujifilm X100F, достался новый 24-мегапискельный датчик изображения X-Trans CMOS III, процессор обработки изображений X-Processor Pro и новая система фазовой автофокусировки, вдобавок к новым возможностям съемки при непрерывной следящей автофокусировке. К слову, X-T20 позволяет снимать видео разрешением 4K, тогда как возможности предшественника по части съемки видео были ограничены форматом 1080p.

На тыльной стороне X-T20 нет джойстика, использующегося в других камерах серии X-Series, зато она оснащается полностью сенсорным экраном. Камера Fujifilm X-T20 будет доступна в двух традиционных цветовых вариантах (черном и серебристом), ее стоимость в исполнении Body – $900. За набор с объективом 16-50 мм придется отдать $1000, тогда как добавление китового объектива в набор увеличивает сумму чека до $1200.

Кроме того, компания Fujifilm наконец-то официально представила новый 50-мм объектив (F/2.0) WR с креплением X, совместимый с X-T20, X-T2, X-Pro2 и другими моделями со сменной оптиков серии X-Series. Он гораздо компактнее и легче модели Fujifilm XF 56mm f/1.2 R и имеет влагозащищенное исполнение. В продажу новинка поступит в феврале по цене $450.

Источник: The Verge