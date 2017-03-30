Канадская компания Electra Meccanica представила концепт электрического родстера Tofino с “максималкой” 200 км/ч, запасом хода 400 км и ценой $37 тыс.

В прошлом году мы рассказывали вам о канадской компании Electra Meccanica и ее трехколесном одноместном электромобиле Solo. Молодая компания решила не останавливаться на узкоспециализированной модели и на родном для себя автошоу в Ванкувере представила концепт нового электромобиля Tofino, представляющего собой родстер в стилистике моделей Porsche.

Создатели Electra Meccanica Tofino обещают разгон до 100 км/ч менее чем за 7 секунд и максимальную скорость порядка 200 км/ч. При этом от полного заряда батарей предполагается получить запас хода не менее 400 км, чего хотят достичь не только за счет высокой емкости батарей, но и благодаря сверхлегкому корпусу из композитных материалов. Создатели даже показали пять доступных цветов оформления, включающих варианты Titanium Silver, Electric Red, Raven Black, Arctic White и Bionic Bronze.

Несмотря на то, что компания привезла на автошоу только изображения и характеристики, на стенде был организован сбор предзаказов с депозитом в размере $750. Как отметили представители компании, серийная версия модели Electra Meccanica Tofino попадут к покупателям не ранее 2019 года, а ее стоимость составит порядка $37 тыс.

Источник: electrek