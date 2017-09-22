Канадцы построят в Украине пять новых солнечных электростанций суммарной мощностью более 90 МВт за 94 млн евро. Первая заработает уже в октябре-ноябре

Канадская компания TIU Canada Co. сообщила о намерении построить в Украине пять солнечных электростанций, причем строительство первой СЭС в Никополе (Днепропетровская обл.) уже началось и запустить ее планируют уже этой осенью.

Станцию разместят на территории Никопольского ферросплавного завода, где есть доступ ко всем необходимым коммуникациям. Мощность станции составит 10,5 МВт, подрядчиком выступает Helios Strategia.Стоимость проекта составляет 14 млн. евро. Уточняется, что инвестор использует для финансирования проекта 30% собственного капитала и 70% заемного.

Остальные четыре запланированных солнечные электростанции — одну в Херсонской области и три в Николаевскойобласти — рассчитывают построить до лета следующего года. Суммарная мощность четырех СЭС должна достигнуть 80 МВт, а инвестиции в их строительство составят 80 млн. евро.

В TIU Канада объясняют свои инвестиции в «зеленую» энергетику Украины самым высоким «зеленым» тарифом в Европе, стабильным денежным потоком до 2030 года, быстрым строительством и большим количеством подрядчиков, а также удешевлением стоимости строительства.

Владельцем TIU Канада является инвестиционная компания Refraction Asset Management (RAM), Калгари, Канада.

Источник: knk.media