«Каратель» — сервис юридической помощи гражданам от украинских волонтёров

Волонтеры People’s Project инициировали старт нового проекта «Каратель», цель которого – предоставление юридической помощи гражданам, столкнувшимся с нарушением своих прав.

В четверг, 20 апреля, в украинском медиа-центре состоялась пресс-конференция, посвященная старту проекта. Председатель общественной организации «Фундація.101» Андрей Богданович вместе с руководителем Всеукраинского центра волонтеров People’s Project Максимом Рябоконем впервые представили общественности интерактивный сервис «Каратель» и ответили на ряд вопросов по проекту.

Пользователи могут установить на свой смартфон бесплатное приложение «Каратель». С его помощью в дальнейшем можно анонимно пожаловаться почти на любое правонарушение: вымогательство взятки, хамство, нарушение правил парковки, продажу просроченного товара, курение в заведениях питания, нарушение благоустройства, ямы на дорогах.

Любая жалоба неравнодушного «карателя» остается анонимной. Юристы проекта обработают заявку и отправят обращение в соответствующий орган государственной власти (или частной структуры), которые будут обязаны это нарушение устранить. Ответ пользователь сможет просмотреть в приложении на своем мобильном устройстве. При этом от пользователя, отправившего жалобу, не требуется оплата за работу юристов.

Несмотря на то, что жалоба пользователя является анонимной, организаторы проекта всё же просят зарегистрироваться и указать максимально точно свои персональные данные. Это необходимо для того, чтобы команда понимала, что жалоба подана реальным человеком и предоставленная информация соответствует действительности. Возможно, юристам потребуется периодически связываться с заявителем, чтобы подтвердить предоставленную информацию или уточнить детали. При этом отмечается, что личные данные пользователя будут доступны только ограниченному кругу сотрудников ОО «Фундация.101», но не будут фигурировать в обращениях в органы власти или частных структур.

Приложение «Каратель» доступно для платформ Android и iOS.

Источник: КНК Медиа, People’s Project, «Фундація.101»