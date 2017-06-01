Четвертая линия киевского метро из 14 наземных станций свяжет Троещину с ЖД вокзалом и аэропортом «Киев» (Жуляны), строительство может начаться уже в 2018 году

Долгожданное жителями левого берега Киева метро на Троещину начинает обрастать первыми подробностями — новая ветка будет практически полностью наземной (из 14 станций только три пересадочные будут подземными), а строить могут начать уже в следующем году. Эти и другие детали сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире «Громадського радіо».

«Новая ветка метро, ​​наконец соединит Троещину единой сетью транспорта, которая не зависит от дорожного трафика, на ней будет 14 станций, из них три будут пересадочными. При этом четвертая ветка метро будет почти полностью наземная — под землей окажутся только пересадочные станции”, — рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник.

Итак, на первом этапе собираются построить часть ветки с Троещины до станции метро «Вокзальная», при этом на этом отрезке новая ветка будет иметь три пересадочных узла — на станциях «Тараса Шевченко», «Лукьяновской» и собственно «Вокзальной».

Второй отрезок новой линии свяжет станцию метро «Вокзальная» (и, соответственно, Центральный железнодорожный вокзал) и аэропорт «Жуляны». Таким образом быстрый доступ к метро получат также жители Соломенского района. Каждый из этапов может занять порядка 3-4 лет.

«На сегодняшний день специалисты работают над предварительным ТЭО, которое позволит более-менее точно оценить стоимость и сроки строительства. После этого должно быть заключено межправительственное соглашение, тогда можно будет говорить о начале финансирования и строительства», — отметил Николай Поворозник.

Напомним, что предварительно стоимость проекта по возведению метро на Троещину оценили в 31,55 млрд грн. Необходимые средства КГГА планирует взять в кредит у Китайского Консорциума, с которым уже подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве.

«Это будет межправительственное соглашение между Украиной и Китаем, которое предполагает достаточно привлекательные условия в части софинансирования на инфраструктурные проекты. Речь идет о льготном кредите под 2% на 20 лет и софинансировании проектов в размере 85% со стороны Китая на 15% с украинской стороны», — сообщил замглавы КГГА.

Николай Поворозник также отметил, что если в процессе реализации проекта не возникнет непредвиденных задержек, то строительство метро на Троещину могут начать уже в 2018 году.

Источник: Громадське радіо