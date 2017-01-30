КГГА: До конца года система Kyiv Smart City заработает в коммунальных предприятиях

Киевская администрация намерена завершить внедрение системы Kyiv Smart City в систему коммунальных предприятий и госучреждений столицы до конца 2017 года. Об этом заявил координатор системы Юрий Назаров.

«До конца года мы покроем все райадминистрации, коммунальные предприятия и службы», — сказал он.

Предполагается, что система объединит только административные и социальные службы, медицинские учреждения, управления Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, расходы на содержание системы Kyiv Smart City составляют 40 млн грн.

Как известно, модель Kiev Smart City определяет основные области развития столицы, касающиеся управления городом, инфраструктуры, обеспечения надлежащего уровня услуг жителям. Система позволит поддерживать свободный обмен данными внутри администрации, создаст единую систему хранения данных, сообщений и входящих писем.

Источник: «Украинская правда»