КГГА: Доходы от оплаты парковки через мобильные приложения выросли на 88% за первые два дня после отмены наличной оплаты

После отмены наличной оплаты парковки в Киеве, которая произошла 10 августа 2017 года, среди столичных водителей резко вырос спрос на мобильные приложения для оплаты парковки. Поступления, полученные таким образом, увеличились на 88%, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, комментируя первые результаты перехода на безналичную форму оплаты парковки.

«За первые два дня внедрения безналичной оплаты, которая действует в столице с 10 августа, выручка, собранная за парковку транспортных средств через паркоматы и мобильные приложения, составила 17 595 гривен. Из них 12 517 гривен — денежные поступления от «мобильной парковки». По сравнению с аналогичным периодом июля текущего года, поступления, полученные через мобильные приложения, увеличились на 88%. Такие показатели свидетельствуют о росте доверия водителей к безналичной оплате парковки», — отметил директор Департамента.

Напомним, что с 10 августа текущего года рассчитаться за парковку киевские водители могут с помощью паркоматов, SMS, мобильного приложения или с помощью месячной карточки или парковочного талона, которые можно приобрести в киосках.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры также отметил недопустимость обращения наличных средств на отведенных парковочных площадках столицы и поблагодарил сознательных водителей, которые оплачивают парковку и активно используют современные платежные системы.

Источник: КГГА