КГГА: Электронная система записи к врачам заработает во всех первичных медицинских учреждениях Киева до конца 2017 года

К концу 2017 года в медицинских учреждениях первичного звена всех районов Киева будет работать электронная система записи к врачам. Более того, разработчики уже работают над созданием электронного кабинета врача и электронной медицинской карты пациента с данными о посещениях, результатами анализов и диагностических исследований и даже стоматологической зубной формулой. Об этом заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил во время встречи с журналистами.

В качестве примера успешной работы он привел систему HELSI в Подольском районе, где с помощью электронной системы пациенты записались к врачам более 23000 раз. Всего в системе присутствует 18000 пациентов, которые могут найти на сайте участкового врача по адресу проживания, а также записаться на прием к терапевту, педиатру или другому профильному врачу на конкретное время через интернет, колл-центр или регистратуру, не тратя времени на очереди возле кабинета врача.

По словам Николая Поворозника, разработчики учли все тонкости работы с украинскими пациентами, разработав возможность гибкого поиска врача по специальности, фамилии, месту работы и адресу проживания пациента. В систему занесены адреса всех участков, закрепленные за ними терапевты и педиатры, что позволяет пациентам найти врача на сайте по адресу проживания. Также киевляне могут онлайн на «Портале пациента» просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма).

На данный момент разработчики работают над полноценным кабинетом врача и электронной медицинской картой пациента с данными, которые вносятся не только семейным врачом, но и узкопрофильными специалистами, а также пополняются результатами диагностических и лабораторных исследований. Для ведения медицинской карты ребенка предусмотрена возможность связи ее медкарты с профилем родителей.

В системе предусмотрят формирование электронных направлений, на основании которых будет осуществляться запись к узкопрофильным врачам и на диагностические исследования. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования электронного направления в другие поликлиники и единой городской системе записи на диагностические исследования МРТ и КТ, над которой также работают разработчики.

Вдобавок запланировано подключение к системе районных диспетчерских неотложной помощи, что позволит принимать вызовы с использованием единой базы пациентов поликлиник и эффективно управлять бригадами неотложной помощи. Также планируется подключить к системе стоматологические поликлиники ТМО «Киевская стоматология», предусматривающие создание стоматологической карты с зубной формулой для пациентов стоматологии города.

Источник: КГГА