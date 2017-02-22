КГГА опубликовала схему маршрутов скоростного трамвая Tram-Train, который свяжет правый и левый берега Днепра через Дарницкий мост
Заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак сообщил, что власти столицы рассчитывают получить технико-экономическое обоснование проекта Tram-Train до конца мая текущего года и опубликовал предполагаемую схему маршрута нового вида общественного транспорта.
Согласно проекту, линия скоростного трамвая Tram-Train будет включать два маршрута: «Милославская» — «Северная» и «Дарница» — «Кольцевая дорога», оба будут проходить через Дарницкий железнодорожный мост.
«Этот проект позволит соединить скоростным сообщением левобережные жилые массивы и административно-деловое ядро города, что позволит существенно сократить время транспортных поездок. По расчетам на транспортной модели, спрос на «Tram-Train» составляет около 240 тыс. пассажиров в сутки.» — отметил Илья Сагайдак
Общая протяженность киевской линии скоростного трамвая Tram-Train составит 37,2 км, из которых 14,7 км придется на инфраструктуру скоростного трамвая, остальная часть путей — на инфраструктуру железной дороги.
Более подробно данную схему можно рассмотреть по следующей ссылке.
Мероприятия по реализации системы Tram-Train в Киеве предусматривают:
- строительство развязки-примыкания, сочетающей троещинскую линию скоростного трамвая с железной дорогой в районе станции «Троещина-2»;
- строительство развязки-примыкания, сочетающей Борщаговскую линию скоростного трамвая с железной дорогой в районе Воздухофлотского путепровода;
- строительство разветвления на Березняках, которое позволит поездам, движущимся с Троещины и на Троещину, обходить станцию Дарница;
- строительство пересадочной платформы «Лыбидская».
Коридор «Троещина» — «Караваевы Дачи» определен как перспективный для развития системы массовых пассажирских перевозок, по рекомендациям консалтинговой компании ITP и в рамках совместного проекта КГГА и Всемирного банка по разработке интегрированного плана развития транспортной инфраструктуры Киева и его пригородной зоны.
Источник: КГГА
- Tram-train - это особая рельсовая система с повышенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности одновременной эксплуатации на трамвайной и железнодорожной инфраструктуре.
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- Трамвай-электричка Tram-Train, способный передвигаться со скоростью до 120 км/ч, должен выйти на маршрут в Киеве уже через 2-3 года.
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- Киевская городская администрация оценивает внедрение проекта трамвая-электрички (Tram-Train) в сумму 180 млн евро.
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- В середине февраля КГГА подписала распоряжение о реконструкции ЖД и трамвайных путей для линии Tram-Train от Троещины до Караваевых дач.