КГГА опубликовала схему маршрутов скоростного трамвая Tram-Train, который свяжет правый и левый берега Днепра через Дарницкий мост

Заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак сообщил, что власти столицы рассчитывают получить технико-экономическое обоснование проекта Tram-Train до конца мая текущего года и опубликовал предполагаемую схему маршрута нового вида общественного транспорта.

Согласно проекту, линия скоростного трамвая Tram-Train будет включать два маршрута: «Милославская» — «Северная» и «Дарница» — «Кольцевая дорога», оба будут проходить через Дарницкий железнодорожный мост.

«Этот проект позволит соединить скоростным сообщением левобережные жилые массивы и административно-деловое ядро ​​города, что позволит существенно сократить время транспортных поездок. По расчетам на транспортной модели, спрос на «Tram-Train» составляет около 240 тыс. пассажиров в сутки.» — отметил Илья Сагайдак

Общая протяженность киевской линии скоростного трамвая Tram-Train составит 37,2 км, из которых 14,7 км придется на инфраструктуру скоростного трамвая, остальная часть путей — на инфраструктуру железной дороги.

Более подробно данную схему можно рассмотреть по следующей ссылке.

Мероприятия по реализации системы Tram-Train в Киеве предусматривают:

строительство развязки-примыкания, сочетающей троещинскую линию скоростного трамвая с железной дорогой в районе станции «Троещина-2»;

строительство развязки-примыкания, сочетающей Борщаговскую линию скоростного трамвая с железной дорогой в районе Воздухофлотского путепровода;

строительство разветвления на Березняках, которое позволит поездам, движущимся с Троещины и на Троещину, обходить станцию ​​Дарница;

строительство пересадочной платформы «Лыбидская».

Коридор «Троещина» — «Караваевы Дачи» определен как перспективный для развития системы массовых пассажирских перевозок, по рекомендациям консалтинговой компании ITP и в рамках совместного проекта КГГА и Всемирного банка по разработке интегрированного плана развития транспортной инфраструктуры Киева и его пригородной зоны.

Источник: КГГА