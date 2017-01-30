КГГА: Система видеонаблюдения «Безопасный город» даст возможность автоматизировать дорожную инфраструктуру Киева и контролировать ПДД, включая правила парковки и движение по полосе ОТ

Недавно мы писали о том, что в Киеве установили более 3700 камер видеонаблюдения и собираются установить еще 4000 камер в рамках комплексной системы безопасности «Безопасный город». Сегодня представители КГГА озвучили несколько типовых сценариев использования системы видеонаблюдения, в число которых попали контроль за правилами парковки, движением по полосе общественного транспорта и другими нарушениями со стороны автомобилистов.

Отметим, что во время установки видеокамер системы «Безопасный город» в сети появлялась информация о том, что эти камеры не будут использоваться в качестве контрольных измерителей превышения скорости. Однако, судя по тому, что сказал во время брифинга руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, эти камеры все же будут участвовать в контроле за соблюдением правил дорожного движения.

«Сегодня программа «Безопасный город» дает очень много для анализа ситуации на дорогах столицы. Например, мы можем фиксировать в онлайн-режиме нарушения правил дорожного движения, нарушение правил парковки, можем распознавать номера транспортных средств, а также контролировать движение по полосе для общественного транспорта», — сообщил Владимир Бондаренко.

При этом мониторинговым центром сегодня могут пользоваться не только правоохранители, но и коммунальные службы.

«В прошлом году мы говорили о роли системы в развитии транспортной инфраструктуры. Сегодня мы четко понимаем, что на базе этой системы могут быть развернуты различные подпрограммы: от автоматизированного управления дорожным движением до контроля за парковкой», — напомнил Владимир Бондаренко.

Руководитель аппарата также подчеркнул, что сегодня система «Безопасный город» опережает законодательную базу, так что КГГА ожидает ответных шагов Парламента и Правительства для того, чтобы система, кроме возможности мониторинга, выполняла превентивную функцию. Сейчас эта система становится одной из основных для Департамента транспортной инфраструктуры и для коммунальных предприятий, которые работают в подчинении Департамента.

Напомним, что в ближайшее время в столице планируется установка еще 4 тысяч смарт-камер, которые будут объединены в единый общегородской комплекс видеонаблюдения. До конца года в КГГА планируют покрыть камерами все входы и выходы из станций «Киевского метрополитена», а также основные транспортные магистрали и въезды/выезды из Киева.

Источник: КГГА