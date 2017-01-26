КГГА: В 2016 году киевские школы получили интерактивные средства обучения на сумму более 14 млн гривен, включая 380 «электронных учебников» и 33 современных учебных кабинета, а также 1300 ПК от КНР

В КГГА заявили, что за прошедший год киевские школы получили интерактивные средства для обучения на сумму более 14 млн гривен. В частности, согласно городской программе «Образование Киева. 2016-2018 годы» закуплены электронные учебники для 13 общеобразовательных учебных заведений столицы, еще 33 школы были оснащены современными кабинетами по естественным дисциплинам, а за внебюджетные средства 81 школа города получила новые компьютерные комплекты.

«Внедряя программу «Образование Киева. 2016-2018» мы стремились, чтобы за 3 года все дети столицы во время учебы пользовались самыми современными информационными технологиями. В 2016 году мы существенно продвинулись в этом направлении. В частности, в прошлом году город начал пилотный проект и закупил на 5 млн гривен более 380 электронных книг для 5-х классов. Сейчас мы изучаем нюансы использования таких «гаджетов». Хочу подчеркнуть, что за детьми в течение всего времени пользования гаджетами осуществляется профессиональное медицинское сопровождение Киевского городского центра здоровья», — сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

Далее Анна Старостенко упоминает о нетбуках, куда кроме обычных электронных учебников загрузили мультимедийные образовательные ресурсы, которые содержат фильмы, видеосюжеты, видеозаписи опытов и т.д. для изучения курса 5 класса по украинскому языку и литературе, математике и естествознанию. Предварительно все учителя-участники пилотного проекта прошли обучение по использованию данных «гаджетов».

Интересно, что на фотографиях, которые иллюстрируют инспекцию реализации данной программы в Киево-Печерском лицее № 171 «Лидер» не видно «электронных учебников» в их классическом понимании (ридеры, планшеты). Дети сидят за компактными нетбуками Impression (в лучшем случае 12-дюймовыми, в худшем — 10-дюймовыми), тогда как учителю достался среднеформатный ноутбук Lenovo. Также отметим, что если разделить 5 млн грн на 380 электронных учебников, то получится более 13 тыс. грн за один экземпляр, что довольно много только за нетбук. Данный ценник может объясняться тем, что в комплект также входят платные образовательные ресурсы и другое ПО.

Представитель КГГА также отметила, что в обновленном кабинете естественных наук лицея «Лидер» с помощью мультимедийного проектора с интерактивными функциями, цифровой мини-лаборатории, а также цифрового микроскопа и другого оборудования у преподавателя есть возможность смоделировать физические, химические или биологические процессы и тем самым легче объяснить учебный материал. Она добавила, что такими современными кабинетами по естественным дисциплинам в Киеве оснащены 33 школы, на что было выделено в 2016 году 9,2 млн грн.

По словам Анны Старостенко, для обновления киевских школ в 2016 году также были привлечены внебюджетные средства. В частности, в рамках соглашения с Правительством Китайской Народной Республики 81 общеобразовательное учебное заведение города Киева получило более 1300 компьютеров. Напомним, что мы писали об этом проекте, в рамках которого Министерство образования Украины получило 23 тыс. ПК и установило на них лицензионное ПО от Microsoft с 90%-скидкой.

Источник: КГГА