КГГА: В Киеве построят первые в Украине центры сортировки и переработки мусора, «защитив» его от теневого сбора за счет антивандальных контейнеров и закрытия пунктов приема вторсырья

В столице Украины разработали «Концепцию обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО)», согласно которой в Киеве планируют перейти от опасного метода захоронения к сортировке, в том числе на бытовом уровне, и переработке мусора. По данным разработчиков документа, это поможет улучшить экологическую ситуацию в столице и на ее окраинах, поскольку речь идет о внедрении новых европейских практик обращения с отходами.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, предложенная схема обращения с бытовыми отходами в Киеве предусматривает создание новых центров обращения с отходами, где будет предусмотрено сортировка бытовых отходов с максимальным отбором ресурсоценных компонентов — стекла, пластика, металла, бумаги и так называемого условного топлива.

«У Киева есть четкое видение того, как должна развиваться сфера обращения с отходами. Мы начали противоаварийные мероприятия на полигоне №5, разрабатываем проект его дальнейшей рекультивации, параллельно изучили наиболее реальные для нас технологии переработки мусора и уже наметили возможные локации будущего строительства. Также городские власти считают необходимым создать прозрачную систему администрирования сферы обращения с ТБО, которая предусматривала бы полный контроль со стороны территориальной общины города Киева по объемам образования и движением отходов. Это сделает невозможным нарушения и попытки вывоза мусора на стихийные свалки», — отметил Петр Пантелеев.

Также заместитель председателя КГГА заявил, что в планах — реконструкция мусоросжигательного завода «Энергия» с созданием современной системы газоочистки, а также строительство пяти новых современных мусороперерабатывающих предприятий с мощностью от 350 тыс.т/год до 450 тыс.т/год.

Отметим, что сегодня Киев ежегодно «генерирует» порядка 1,2 млн тонн твердых бытовых отходов, из которых на мусоросжигательный завод «Энергия» идет 21,8%, на полигоны и свалки отправляется 67,2%, а сортируется — всего 11%.

Инициативы города поддержали и в экспертной среде, в частности директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко отметил, что концепция соотносится с европейским подходом, ведь направлена ​​не только на переработку отходов, но и на стимулированию жителей уменьшать объемы мусора.

«На самом деле в городе уже идет сортировка мусора, но она имеет теневой и стихийный характер: бездомные копаются в мусорных баках и вынимают все, что можно сдать как вторсырье — бумагу, пластик, стекло, металл. При таком подходе нечего будет сортировать на новых сортировочных станциях. Таким образом внедрение новой системы в Киеве потребует принятия определенных мер — установку закрытых антивандальных контейнеров и, вероятно, закрытие пунктов приема такого вторсырья, а также их перепрофилирование в мини-сортировочные пункты», — отметил он.

Как подчеркивают эксперты, принципиально новая система обращения с ТБО, предложенная Киевом, является разумной имплементацией европейского опыта и построена с учетом принципов Директивы ЕС «Об отходах».

Источник: КГГА