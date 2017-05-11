КГГА: В рамках программы «Безопасная столица» было установлено 249 дополнительных камер наблюдения в 13 основных локациях конкурса «Евровидение»

Руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров рассказал о процессе внедрения и первых результатах работы программы «Безопасная столица», в рамках которой на территории Киева устанавливаются смарт-камеры видеонаблюдения. Несмотря на то, что работа таких камер не слишком заметна для неискушенного взгляда, система уже позволила раскрыть несколько преступлений (включая 2 убийства и 30 переданных в суд уголовных дел), а также выяснить обстоятельства более 100 аварий.

За последнее время в рамках программы было установлено 249 дополнительных камер в 13 основных локациях конкурса «Евровидение» — в районе МВЦ, центральной части города, на Софийской, Михайловской, Контрактовой и Почтовой площадях, Андреевском спуске, улице Сагайдачного и т.д. В ближайшее время планируется закончить установку камер на Трухановом острове, а после центральной части города — перейти к другим районам города.

«Аналогов киевского дата-центра нет ни в Украине, ни в Восточной Европе. Современные камеры, 4 из которых с обзором 360 градусов (Panoview), распознают номера машин и лица людей. Вся информация сохраняется в течение 3 месяцев в видеоархиве. Стоит отметить, что мы также тесно сотрудничаем с Национальной полицией и Службой безопасности Украины, чтобы достичь нашей основной цели — сделать город максимально безопасным», — отметил Юрий Назаров.

Руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА также рассказал, что на следующей неделе в Киеве состоится конференция Smart&Safe City. Главной темой мероприятия станут «умные» и безопасные города, а также технологии и решения, которые способны улучшить их жизнедеятельность.

На конференции в том числе будет рассказано о дальнейших планах развития программы «Безопасная столица». Там собираются обсудить актуальные проблемы и задачи местной власти, в частности, мониторинг и контроль безопасности в городах, автоматизацию и внедрение инновационных решений в органах местного самоуправления, внедрение решений, повышающих качество жизни горожан за счет использования новейших технологий.

Напомним, что 25 января 2017 года мэр Киева Виталий Кличко открыл Центр обработки данных комплексной системы безопасности «Безопасная столица», объединяющей более 3700 камер видеонаблюдения в столице.

Источник: КГГА