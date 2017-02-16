КГГА ведет переговоры с ПриватБанком о выпуске виртуальных «Карточек киевлянина»

Представители Киевской городской государственной администрации в данный момент ведут переговоры с национализированным Приватбанком о создании виртуальной «Карточки киевлянина». Об этом изданию «Українські Новини» сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«Сегодня мы с Приватбанком обсуждаем возможность создания виртуальной карточки киевлянина. Это нужно для людей младшего возраста, для которых удобно пользоваться смартфонами, а не карточкой», — отметил он.

По его словам, Приватбанк имеет самую развитую технологию «виртуального банка». Чиновник также рассказал, что в данный момент ведутся консультации с IT-отделом банка о внедрении подобной карточки. Судя по описанию данного решения, виртуальной карточкой можно будет пользоваться с помощью приложения Приват24 и необходимости в реальном выпуске физической банковской карты не будет.

Отметим, что новости о возможном привлечении еще нескольких банков к выпуску «Карточек киевлянина» стало известно еще неделю назад. Тогда Геннадий Плис рассказал о том, что КГГА ведет переговоры о привлечении новых эмитентов к данному проекту, однако не назвал конкретных имен. Чиновник только заметил, что переговоры находятся в стадии активного обсуждения и результаты переговоров станут известны в течение нескольких месяцев.

Со своей стороны о возможном участии в проекте «Карточка киевлянина» вчера упомянул ПриватБанк в новости об ІТ-стратегии, утвержденной правлением банка в 2017 году:

«Самый популярный в Украине мобильный и электронный банк Приват24 в ближайшее время не только получит новый дизайн и новые функции, но и станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов (электронный билет, карта горожанина) и других проектов smart country.» — сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Напомним, что после банкротства банка «Хрещатик», который совместно с государственным «Ощадбанком» выпускал «Карточки киевлянина», новостей об этом проекте стало заметно меньше. Всем, кто успел получить такую карту в первом банке (а таких было большинство, так как «Ощадбанк» эмитировал только 90 тысяч карт, тогда как «Хрещатик» успел выдать 650 тысяч карт), пришлось обменивать их в государственном банке.

Источник: Українські Новини