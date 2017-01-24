КГГА: За 2016 год Киев сэкономил полмиллиарда гривен благодаря электронным закупкам в системе Prozorro

Согласно Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок» в прошлом году Киев провел более 47 тыс. процедур на общую сумму почти 12 млрд грн в системе публичных закупок Prozorro. В результате благодаря прозрачности закупок и созданию надлежащей конкуренции город смог сэкономить 532 миллионов гривен. Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

«По состоянию на 31 декабря прошлого года в системе было зарегистрировано 1715 заказчиков городского подчинения, которые провели 47120 процедур на общую сумму 11,77 миллиардов гривен», — отметил руководитель аппарата КГГА и добавил, что средний процент снижения цены участниками закупок за прошлый год составил 15,78%.

Среди основных заказчиков закупок прошлого года — Департамент здравоохранения (с подчиненными предприятиями, учреждениями и организациями), на долю которого пришлось 10005 закупок или 38% от общего количества, Департамент транспортной инфраструктуры — 2296 закупок или 9% и Департамент социальной политики — 1799 закупок или 7%.

Руководитель аппарата КГГА также отметил, что на рассмотрении Киевсовета уже находится проект решения, призванный урегулировать использование системы электронных закупок при допороговых торгах, то есть таких, сумма которых не превышает законодательно установленный минимум.

Источник: КГГА