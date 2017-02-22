KGI Securities сообщает о «революционной» фронтальной 3D-камере смартфона iPhone 8

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо в своем свежем заявлении утверждает, что смартфон Apple iPhone 8 получит революционную систему фронтальной камеры с инфракрасным модулем для трехмерного сканирования пространства перед собой. Новые компоненты, как утверждается, будут использоваться для дополнения 2D-фотографий, снятых фронтальной камерой, данными о глубине сцены для реализации нескольких новых функциональных возможностей, таких как распознавание лиц, сканирование радужной оболочки глаза, создание 3D-селфи и пр.

Аналитик предполагает, что передовая 3D-камера нового iPhone будет применяться в новых интерактивных играх и приложениях для точного воссоздания 3D-аватара пользователя. Система из камеры и 3D-датчика также может использоваться для создания 3D-селфи, как те, что показывала Facebook (1 и 2), в различных приложениях дополненной реальности.

Программная составляющая системы будет представлена алгоритмами израильского компании PrimeSense, которую Apple купила в 2013 году и чьи разработки используются в контроллере Microsoft Xbox Kinect.

По всей видимости, датчик позволит определять местоположение и рассчитывать расстояние до объектов в кадре. По сути, недоразвитая функциональность определения глубины есть у текущей модели Apple iPhone 7 Plus, сдвоенная основная камера которой использует оптическое увеличение для компенсации расстояния до объекта.

По словам аналитика KGI, фронтальная 3D-камера iPhone 8 будет гораздо лучше в плане возможностей оценки глубины сцены благодаря отдельному инфракрасному передатчику и приемнику. В основу инфракрасного датчика с большой вероятностью ляжет вертикально-излучающий лазер компании Lumentum, как уже сообщалось ранее. Во фронтальной камере будет использоваться датчик Sony, а ИК-приемник изготовит Foxconn/Sharp. Принцип работы 3D-системы весьма прост: лазер будет посылать невидимые глазу инфракрасные лучи света, а 1,4-мегапиксельный ИК-приемник будет фиксировать момент их отскакивания объекта, создавая его трехмерную проекцию.

Мин-Чи Куо также считает, что в чуть более отдаленном будущем, возможно через поколение, Apple пойдет дальше в этом направлении и оснастит смартфоны iPhone основной 3D-камерой, избавившись от необходимости установки громоздких сдвоенных камер с функцией сканирования радужной оболочки глаза. По словам аналитика, Apple «на годы опережает» платформу Android в плане алгоритмов создания 3D-изображений. Именно фирменное ПО, как утверждается, выведет камеру на качественно новый уровень, сделав ее главной особенностью iPhone на годы вперед.

Источник: 9to5mac