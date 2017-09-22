KGI Securities: Все новые смартфоны iPhone 2018 модельного года получат систему распознавания лица Face ID, но Apple все равно не прекращает работать над сканером отпечатков под экраном

Неуемный аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо уверен, что все новые смартфоны iPhone, которые Apple представит в 2018 году, будут поддерживать функцию Face ID. При этом по его данным инженеры компании все еще работают над сканером отпечатков, который можно было бы поместить под экран смартфона. По словам аналитика, будущая конфигурация смартфонов iPhone 2018 года зависит от двух факторов — опыта взаимодействия пользователей с Face ID и решения технических проблем с Touch ID под экраном.

После выхода iPhone X на рынок представители Apple будут внимательно следить за тем, как именно реальные пользователи станут отзываться о системе аутентификации по лицу. Если Face ID понравится общей массе клиентов, то его добавят и в стандартную линейку смартфонов iPhone 8s. При этом скорее всего данное решение станет более компактным, что позволит более элегантно вписать его в верхнюю часть фронтальной панели, не используя характерные «ушки», чтобы повысить полезную площадь экрана.

Если же отзывы о лицевой аутентификации будут не очень хорошими, то Apple оставит эту функцию только для продвинутой линейки X и продолжит усиленно решать проблему с реализацией подэкранного сканера отпечатков. Аналитик отметил, что рабочее решение уже существует, однако разработчиков не устраивает точность определения отпечатков, на которую отрицательно влияет толщина дисплея с поддержкой функции 3D Touch. От сканера отпечатков в кнопке Home разработчики мечтают избавиться, так как аппаратная кнопка мешает сделать смартфон более безрамочным, повысив отношение экрана к площади фронтальной панели.

Таким образом, скорее всего осенью следующего года Apple покажет исключительно безрамочные модели без кнопки Home. При этом топовая модель iPhone X на основе OLED-экрана получит улучшенную систему аутентификации Face ID «без ушек», а более доступная линейка iPhone 8s — Face ID или Touch ID, в зависимости от того, какие отзывы получит первая и удастся ли справиться с детскими болезнями второй.

Источник: 9to5Mac