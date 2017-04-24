Киберполицейского обвиняют в вымогательстве электронной взятки

В Кропивницком суд арестовал старшего инспектора отдела противодействия киберпреступлениям ГУ Нацполиции в Кировоградской области. Майор киберполиции подозревается в вымогательстве взятки в сумме $4 тыс. электронными деньгами.

Как утверждают в прокуратуре, полицейский якобы обещал за $4 тыс. решить вопрос непривлечения гражданина к уголовной ответственности и закрытия дела против него.

«При этом задержанный выбрал современный способ получения неправомерной выгоды — электронными деньгами. После перечисления части оговоренных денежных средств на указанный им электронный кошелек правоохранитель был задержан следователями прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время судом избрана мера пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 60 суток. Вместе с тем, решением суда установлена возможность внесения залога в размере 128 тыс. грн. Сотруднику полиции сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, занимающим ответственное положение). Ему грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Источник: «Лига.Новости», Прокуратура Кировоградской области