Киберполиция предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием SMS-рассылок для кражи денег с банковских карт

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал об активном распространении новых видов мошенничества с применением SMS-рассылок, которые направлены на кражу денег украинцев с банковских карт.

Одной из таких «новинок» является подмена первых трех цифр номера телефона (соответствующего кода оператора или стационарных номеров). Злоумышленники действуют обычно по следующей схеме: используя услугу телекоммуникационных операторов, относительно подмены номера (первых трех цифр кода оператора), под видом банковского учреждения распространяют SMS-сообщение с информацией о блокировке банком платежной карточки. Для решения вопроса о «разблокирования» карточки, они предлагают позвонить на указанные в SMS номера телефонов.

Когда владелец платежной карточки звонит по этому телефонному номеру, мошенники, выдавая себя за работников банковского учреждения, пытаются выведать информацию о номере банковской карты, CVV-коде, пароле к интернет-банкингу и другие данные. Во время телефонного разговора они рассказывают, что на номер мобильного телефона клиента будет отправлено SMS-сообщение, с помощью которого карта будет разблокирована. Имея всю эту информацию, воры получают доступ к банковским счетам потерпевшего, откуда снимают все деньги, перечисляя их на подконтрольные банковские счета.

Как отмечают в киберполиции, в основном мошенники используют номера разных операторов мобильной связи и стационарных телефонов. Практика выявления преступлений данной категории свидетельствует о том, что геолокация большинства номеров телефонов, которые используются преступниками, находится на временно-оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Киберполиция рекомендует не разглашать свои персональные данные, номер и срок действия банковской карты, PIN-код, CVV2/CVC2 коды или другую информацию относительно себя посторонним лицам. Особенно не рекомендуется предоставлять эту информацию, реагируя на SMS-сообщение, якобы, присланные от имени банка. В случае получения подобного SMS-сообщение полиция советует в первую очередь звонить по телефону банковского учреждения, который указан непосредственно на карте или на официальных сайтах банков.

Добавим, подобные рекомендации исходят и от банков. Они отмечают, что настоящие сотрудники банков не спрашивают у клиентов реквизиты карты, коды и пароли. Эти данные нужны только злоумышленникам.

Источник: Киберполиция