Киберполиция прекратила работу сайта «Вся Украина», распространяющего конфиденциальные персональные данные украинцев

В начале февраля 2016 года Департаментом киберполиции Украины была обнаружена деятельность сайта «Вся Украина» (www.vse-ua.com) на котором в открытом доступе пользователям предоставлялась возможность получить конфиденциальные данные граждан Украины. Учитывая данный факт было начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-2 УК Украины — несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.

Благодаря проведенным мероприятиям удалось установить жителя Киева, который будучи специалистом в IT-сфере, разработал и наладил деятельность сайта www.vse-ua.com, разместив на нем базу данных со сведениями о гражданах Украины в том числе ФИО, место, дата рождения и адрес, предоставив таким образом общий доступ любым посетителям сайта к информации с ограниченным доступом. Прибыль от деятельности сайта должна была поступать за предоставление дополнительных услуг в виде полного «досье» по любому лицу на заказ.

В результате обыска у разработчика сайта «Вся Украина» было обнаружено и изъято два персональных компьютера и два внешних носителя данных. Экспертиза помогла обнаружить базу данных, содержащую информацию с ограниченным доступом о более чем 35,330,000 человек. Использовав полученный в ходе проведения обыска доступ к панели управления сайтом www.vse-ua.com его работа была прекращена, а все результаты его разработки удалены.

Источник: Департамент Киберполиции Украины