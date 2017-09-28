Киберполиция разоблачила бывшего сотрудника пенсионного фонда, который торговал персональными данными украинцев через интернет

Сотрудники киевского управления департамента Киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киевской области провели обыск у 40-летнего жителя Киевской области, который подозревается в незаконном распространении персональных данных украинцев через интернет.

В процессе обыска у подозреваемого были обнаружены более 250 баз данных, которые запрещены в свободном доступе и защищаются законом. За несанкционированные действия с информацией полиция открыла уголовное производство.

Как рассказал начальник Киевского управления киберполиции Сергей Крапива, по результатам проведенных обысков полицейские изъяли компьютерное оборудование и сетевую технику, которую злоумышленник использовал для распространения персональных данных граждан. Среди обнаруженной на компьютере информации были выявлены и базы данных пенсионного фонда, где он раньше работал техническим работником.

«Анализируя ту информацию, которую мы обнаружили на его компьютере, можем сказать, что мужчина продавал базы данных для получения средств», — сообщил Сергей Крапива.

На текущий момент продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Полицейские сейчас устанавливают, каким образом и откуда подозреваемый получал доступ к этим базам данных. В то же время киберполиция не исключает тот факт, что злоумышленник, имея соответствующую техническое образование, самостоятельно вмешивался в работу компьютеров пользователей или заражал их вредоносным программным обеспечением, для того чтобы получить необходимую ему информацию. По данному факту рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Вместе с тем, определяется перечень лиц, которые получали доступ к распространяемым базам данных.

Также проверяется версия о возможной передаче хранимых у подозреваемого баз данных представителям спецслужб страны-агрессора.

Источник: Киберполиция