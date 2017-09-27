Киберполиция Украины будет использовать систему экстренного оповещения в случаях киберугроз, разработанную мобильным оператором lifecell

Мобильный оператор lifecell передал Киберполиции Украины систему собственной разработки для экстренного информирования в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Notification System, ENS). Эта система будет использоваться для оперативного информирования определенных групп лиц в условиях киберугроз с помощью голосовых вызовов, SMS и e-mail.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан при поддержке и содействии Украинской Ассоциации операторов связи «Телас», в мероприятии приняли участие начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк и главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы.

По словам руководителя украинской киберполиции, ведомство продолжает усиливать сотрудничество с частным сектором в сфере обеспечения кибербезопасности. Теперь с помощью полученного программно-аппаратного комплекса подразделение будет оперативно информировать о киберугрозах заранее определенные группы получателей, и в том числе объекты критической инфраструктуры.

Он также добавил, что данная система экстренного оповещения уже была успешно протестирована — с ее помощью удалось предотвратить распространение вредоносного программного обеспечения в государственном секторе.

«Система показала себя только с положительной стороны, так как те сотрудники, которые получили сообщение о киберугрозе, смогли в течение 5 минут распространить у себя в корпоративной сети эту информацию, чем распространение этого шпионского ПО было остановлено», ‑ сообщил руководитель Департамента киберполиции.

Исмет Языджы сообщил, что компания прилагает максимальные усилия к созданию безопасного киберпространства, ведь от этого зависит непрерывная работа мобильной связи абонентов и бесперебойность бизнес-процессов.

«Система экстренного оповещения ENS в условиях антикризисного управления позволит своевременно предупреждать об угрозах, тем самым минимизировать возможные негативные последствия. Именно поэтому мы приняли решение, в рамках корпоративной социальной ответственности lifecell, предоставить систему ENS для использования киберполиции», ‑ отметил главный исполнительный директор lifecell.

По словам Сергея Демедюка, такая система будет полезной не только специализированным субъектам предоставления информации. Планируется распространять ее всем желающим, кто пройдет процесс верификации. Для этого соответствующие структуры должны подать необходимую информацию для внесения в список оповещения.

Напомним, что в начале текущего года Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности, предусматривающее меры по качественному усилению системы киберзащиты Украины.

Источник: МВД Украины