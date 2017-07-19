Киберполиция Украины получила от ОБСЕ спецоборудование для противодействия киберугрозам

19 июля в рамках проекта «Развитие возможностей киберполиции», представители Координации проектов ОБСЕ в Украине передали подразделениям киберполиции Национальной полиции Украины 194 единицы специализированной техники.

«Мы благодарим иностранных партнеров за поддержку, которую они нам оказывают. И сегодня мы заявляем об очередном этапе нашего сотрудничества, о передаче специального цифрового оборудования для киберполиции. Очень важно, что Украина уверенно интегрируется в мировую борьбу с киберпреступностью. Эти шаги мы делаем очень быстро и очень уверенно, ведь и от нас зависит безопасность во всем мире и Европе», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что предоставленная техника позволит быстрее реагировать на киберугрозы и предложил специалистам из заграницы стать преподавателями для будущих полицейских.

«Полиция только выиграет, если наше взаимодействие продолжится. Возможно, вы будете заинтересованы присоединиться к работе по реформированию полицейской образования. Не так давно я анонсировал создание в Украине первой Полицейской академии. И буду рад пригласить специалистов из-за рубежа в качестве преподавателей», — сказал Сергей Князев.

С сентября 2016 года, на базе Харьковского национального университета внутренних дел, работники Департамента киберполиции проходили курсы по повышению квалификации. Курсантам пришлось пройти не только сложный предварительный отбор, но и закончить 760-часовое обучение и выдержать 4 месячный курс подготовки. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании Джудит Гоф отметила, что 186 представителей киберполиции с достоинством прошли все обучение. При этом 4% всех курсантов получили отличные оценки и только 3% полицейских не смогли завершить этот курс.

Джудит Гоф подчеркнула, что обучение в Харькове и тренинги, которые прошли в Киеве при участии британских экспертов, позволили украинским киберполицейским освоить новые навыки и умения. Поэтому, новое оборудование поможет применять и закреплять полученные знания в повседневной работе.

Работники киберполиции убеждены, что готовы противостоять преступлениям, которые нацелены на электронное управление, электронное банковское обслуживание, электронную коммерческую деятельность и другие высокотехнологичные отрасли.

Источник: МВД