Киберполиция Украины рассказала о том, как не стать киберпреступником по неосторожности

Каждый сотый житель Украины рискует стать киберпреступником. При этом человек может даже не подозревать, что принимает участие в самом настоящем мошенничестве. Об этом сообщает Киберполиция Украины совместно с Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем (ЕМА).

О чем речь?

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы воспользоваться полученными в результате кибератаки деньгами, их необходимо перевести в другое место. «Отмыть», как говорят в простонародье.

Для этого мошенники прибегают к «услугам» так называемых дроппов, которых находят через объявления о работе, предлагая своим будущим жертвам «легкий заработок». Как показывает практика, несмотря на то, что за решеткой в конечном счете могут оказаться все участники мошеннической группы, именно дроппы попадаются правоохранителям первыми.

Кто такой дропп?

Дропп – последнее звено в преступной цепи, построенной на воровстве денег с банковских карт. Именно дроппы принимают непосредственное участие в «отмывании» украденных средств и зачастую даже не подозревают об этом!

Как обычный человек становится дроппом

Как правило, люди «покупаются» на объявления о работе с уж очень привлекательными условиями: работать надо каких-то 10-20 минут в день, при этом заработок составляет около 10 тысяч гривен в месяц.

Обычно мошенники представляются сотрудниками некой юридической фирмы, которая «всего лишь» хочет уклониться от выплаты части налогов и якобы по этой причине нуждается в проведении части заработанных средств через «посторонние» банковские счета. «Новому сотруднику» всего-то и нужно, что получить средства на карту и перебросить их на указанный счет. За это он получает 3% от упавшей на карту суммы.

После того, как жертва «клюет» на объявление-«приманку», ее втягивают в преступную схему, где она играет роль пешки – и потому находится под наибольшей угрозой оказаться за решеткой.

«Получается, что без отрыва от основной жизни ты заработал 3%. А потом тебя нашли, и ты отдал три года своей жизни за эти три процента», – рассказывает в интервью журналистам руководитель EMA Александр Карпов.

В прошлом году в Украине задержали почти две сотни дроппов

В 2016 году Украина стала одной их участниц международной операции по обнаружению и задержанию дроппов. Операция была проведена в рамках кампании EMMA (European Money Mule Action) под руководством Европейского центра по борьбе с киберпреступностью. Кампанию поддержали 14 государств ЕС, а также Украина, Молдова и США. В конечном счете украинскими правоохранителями было задержано около 200 дроппов, участвовавших в отмывании средств.

По словам Сергея Березюка, главного инспектора отдела противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции Департамента киберполиции Украины, в большинстве случаев дроппам никто не сообщал, в чем заключается суть выполняемой ими «работы». Люди даже не догадывались о преступной схеме и потому не знали, что впоследствии их может ожидать наказание, предусмотренное законами Украины.

Таким образом, заключают в киберполиции, для банд аферистов дроппы – это просто растратный материал. Их ловят первыми, и когда их садят за решетку, «щедрые работодатели» попросту нанимают новых жертв.

Как не попасться мошенникам и не стать дроппом!

Дабы украинцы могли распознать угрозу заранее, Департамент киберполиции подготовил небольшой свод моментов, которые должны вас насторожить:

Вам предлагают задействовать свой банковский счет/банковскую карту, чтобы переводить какие-то деньги;

Вам обещают слишком быстрый и, на первый взгляд, легкий заработок;

Вам предлагают необъяснимо большую зарплату за совершение непонятных действий (денежных переводов на неизвестные счета);

Вам предлагают работу, не спрашивая о квалификации, опыте и рекомендациях с прошлых мест работы.

«Будьте бдительны и осторожны! За участие в кибермошенничестве можно сесть в тюрьму и навсегда испортить свою деловую репутацию. Не верьте слишком красочным обещаниям заработать!», — предупреждают в киберполиции.

Источники: dnepr.info, EMA