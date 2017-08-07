Киберполиция выявила распространителя вируса Petya.A и ряд компаний, которые умышленно заражали вирусом свои компьютеры

Оперативники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области обнаружили злоумышленника, который занимался распространением вредоносного программного обеспечения. Им оказался житель города Никополь.

Правоохранители установили личные данные злоумышленники и получили постановление суда на проведение обыска у подозреваемого. После этого следователи и оперативники отправились «в гости» к правонарушителю.

Как установили правоохранители, 51-летний житель Днепропетровщины размещал информацию о том, каким образом можно запустить вирус Petya.A на компьютерах. Соответствующее подробное видео он публиковал на файлообменных сервисах и в социальных сетях. В комментариях к видео злоумышленник размещал ссылку на свой блог, на который он загрузил сам вирус. Свою преступную деятельность он начал после хакерской атаки, которая состоялась в июне 2017 года.

После проведения обыска по месту жителя жительства злоумышленника работники киберполиции изъяли компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус Petya.A. Кроме того, работники черниговской киберполиции обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением, которое, по заключению экспертов, является вирусом Petya.A.

Оперативники киберполиции установили, что пользователи интернета загрузили этот вирус на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственную компьютерную технику вирусом Petya.A. При этом был установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус. Они делали это с целью сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству. Меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности уже ведутся.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин). Решается вопрос об объявлении подозрения. Изъятая техника направлена для проведения всех необходимых экспертиз.

Источник: Киберполиция