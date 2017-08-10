Киев полностью перешел на исключительно безналичную систему оплаты парковки

Как и было обещано на прошлой неделе мэром Киева Виталием Кличко, сегодня, 10 августа, столица полностью перешла на безналичную систему оплаты парковки. Оплачивать стоянку на городских парковках теперь можно только через паркомат, при помощи смс-сообщений, мобильного приложения или с помощью специального талона. Последние можно будет приобрести в киосках с прессой.

Это также означает, что с сегодняшнего дня любое требование парковщиками оплаты наличными будет считаться незаконным.

«Это начальный этап сложных реформ системы парковки в Киеве. Своей инициативой Виталий Кличко исключает обращение теневой наличности в этой сфере… Если кто-либо с сегодняшнего дня потребует от вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию», — готовится в сообщении директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

По его словам, парковка на столичных стоянках в выходные бесплатная. Соответствующая информация размещена на табличках, размещенных на каждой парковочной площадке города.

«Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, но, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения, парковщики требовали плату за парковку даже в выходные», – отмечает глава транспортного департамента КГГА.

До конца года «Киевтранспарксервис» планирует оборудовать по новым стандартам все площадки для дневной стоянки автомобилей. В эти же сроки должна быть разработана единая система администрирования всех существующих систем оплаты парковки. Это позволит парковочным инспекторам в режиме реального времени располагать информацией относительно оплаты стоянки по номеру автомобиля независимо от выбранного водителем способа оплаты.

Первое время инспекторы новой службы будут только информировать и предупреждать водителей о необходимости оплаты за услугу парковки. Полномочия штрафовать или эвакуировать автомобиль в случае необходимости они получат только после принятия Верховной Радой закона об упорядочивании парковки.