Киев закупит у поляков (Pesa) 40 новых низкопольных трамваев на общую сумму 1,813 млрд грн
Польская компания Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna (Pesa) выиграла тендер на поставку 40 низкопольных трамваев длиной от 26 м для КП Киевпастранс. Она сумела предложить властям наиболее выгодную цену, об этом свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro, пишет liga.net.
Польская Pesa согласилась поставить упомянутое количество трамваев за 1,813 млрд грн (1 млрд 813 млн 199 тыс.) при изначально установленной цене акупки в 1,946 млрд грн.
При этом первоначальное предложение Pesa составляло 1 млрд 846 млн 416 тыс. грн. Но совместное украинско-немецкое предприятие Электротранс, выступающее единственным конкурентом Pesa в этом тендере, предложила лучшую цену – 1 млрд 813 млн 200 тыс. грн, после чего польская Pesa перебила это предложение с минимальной разницей в 1 тыс. грн.
Предыдущая попытка провести этот тендер с теми же условиями провалилась – кроме Pesa ни одна компания не подала заявок на участие.
В прошлом Pesa оставила в Киев 10 низкопольных трамваев, которые сейчас работают на Правобережной скоростной линии.
Согласно утвержденному бюджету, в этому году КП «Киевпастранс» планирует закупить 227 единиц подвижного состава общественного пассажирского транспорта: 47 трамваев, 80 троллейбусов и 100 автобусов.