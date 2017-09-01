«Киевгорстрой» начинает устанавливать в новостройках солнечные панели и зарядные станции для электромобилей

Компания «Киевгорстрой» намерена начать устанавливать в возводимых ею новостройках солнечные батареи и зарядные устройства для электромобилей. Об этом заявил вице-президент компании Василий Дудурич.

«Тарифы на электроэнергию растут, и чтобы уменьшить финансовую нагрузку на жителей мы решили пойти на такой эксперимент и на крыше дома, который строится по ул. Иоанна Павла II, установим солнечные батареи. Они будут производить энергию, которой будет достаточно для освещения мест общего пользования. Соответственно, эта стоимость не будет включен в платежки жителей, что даст определенную экономию средств, и я убежден, что люди будут нам благодарны за это», — сказал он.

По его словам, пока что в Украине солнечные панели чаще всего устанавливаются в частных домах.

Также Василий Дудурич добавил, что в некоторых новых домах будут установлены зарядные станции для электромобилей. Уже в этом году будут сданы в эксплуатацию первые жилые комплексы с таким оснащением.

«Первые зарядные станции мы установим в домах на Лейпцигской, 13 и в том же ЖК по ул. Иоанна Павла II. Эти дома уже в этом году будут введены в эксплуатацию. А в дальнейшем, электрозаправки будут и в «Mirax», и в «Медовом» и в других проектах «Киевгорстроя», — сказал он.

Василий Дудурич подчеркнул, что Украина сегодня занимает 5 место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония, а потому строители при проектировании и возведению новых объектов должны учитывать и этот факт.

Источник: «Киевгорстрой»