«Киевпастранс» будет использовать Facebook для информирования о временных изменениях движения общественного транспорта

Представители коммунального предприятия «Киевпастранс» сообщили о том, что им удалось придумать «новый» способ информирования пассажиров о временных изменениях движения общественного транспорта. Впрочем, чрезмерно радоваться или переживать по поводу данного события не стоит, так как речь идет всего лишь об отдельной странице «Зміни руху / КП «Київпастранс» в социальной сети Facebook, где будут публиковаться исключительно новости о таких изменениях.

«Каждую минуту на столичных дорогах случаются различные случаи: пробки, ДТП, ремонтные работы, перекрытия движения, повреждения контактной сети и прочее. Часто это приводит к нарушению работы наземного транспорта: изменений расписания, блокировки и корректировки маршрутов. Чтобы усовершенствовать коммуникацию с пассажирами и сделать проезд можно более удобным, «Киевпастранс» стремится более качественно информировать киевлян и гостей города о временных изменениях движения наземного общественного транспорта. Теперь такую ​​информацию можно найти на странице «Изменения движения»» — сообщили в КП «Киевпастранс».

Отметим, что для оперативного информирования пассажиров на официальном сайте предприятия «Киевпастранс» также созданы специальные разделы «Пассажирам — Расписание» и «Пассажирам — временные изменения движения», где можно ознакомиться с изменениями движения наземного общественного транспорта.

Напомним, что через две недели, 15 июля 2017 года, столичные власти повысят стоимость проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну — то есть проезд в киевских трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере будет стоить 4 грн, а в метро — 5 грн.

Источник: КГГА