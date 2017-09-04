«Киевпастранс» объявил тендер в ProZorro на внедрение в Киеве системы электронного билета за 460 млн грн

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте. Общая сумма тендера составляет 460 млн гривен, за которые организация хочет получить 1500 комплектов систем и 300 приборов инспекции.

В условиях тендера указано, что «Киевпастранс» планирует закупить технические средства автоматизированной системы оплаты проезда с установленным программным обеспечением и их монтаж. При этом технические средства должны обеспечить двухуровневую иерархическую архитектуру, верхний уровень которой представляет собой программно-технический комплекс сбора, хранения, обработки и передачи данных, а нижний уровень — программно-технический комплекс сбора и краткосрочного хранения данных.

Данный уровень включает бортовые компьютеры с терминалом водителя, имеющих связь с сервером через GPRS/3G/4G, Wi-Fi и программное обеспечение, а также валидаторы проездных документов на подвижных единицах. Также предусмотрены отдельные приборы инспекции, представляющие собой портативный мобильный терминал для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.

Интересно, что по условиям тендера валидаторы должны обеспечивать как бесконтактное считывание по технологиям NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов. Всего предусмотрено пять типов комплектов с различным количеством валидаторов в зависимости от размеров и количества дверей подвижного состава.

Поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается уже до конца текущего года — 20 декабря 2017 года, оставшиеся 1000 комплектов должны быть поставлены до 20 марта 2018 года. Конечный срок подачи тендерных предложений установлен 18 сентября, а торги пройдут 24 октября, ожидаемая стоимость закупки составляет 460 360 194 грн. Полностью условия тендера можно прочитать на сайте ProZorro (ссылке на загрузку файла).

Напомним, что 17 января 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта, что открыло возможность для реализации подобных проектов.

Источник: ProZorro