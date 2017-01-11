Киевская команда запустила поиск украинских IT-специалистов в LinkedIn

Киевская команда запустила проект TurboHiring — это онлайн-форма поиска кандидатов из Украины на IT-специальности. Пока что проект находится в статусе бета-версии и работает только с LinkedIn.

Сейчас в команде проекта насчитывается всего три человека, а самому стартапу — несколько месяцев. Идея проекта принадлежит разработчику Юрию Герасимову. Она сформировалась из необходимости найти себе в команду программиста, а LinkedIn не смог с этим помочь в полной мере.

Информацию о кандидатах в выдачу поиска сервис берет из LinkedIn, но в будущем команда планирует добавить и другие источники. По словам основателей, сейчас в базе проекта — порядка 62703 айтишников из Украины.

«Если верить отчету DOU, это 60% всего IT-рынка Украины», — говорит сооснователь проекта Александр Бублиенко.

Чтобы искать кандидатов в TurboHiring, нужно зарегистрироваться, бесплатно можно искать до трех кандидатов, чтобы увидеть все результаты, нужно оплатить месячную подписку в 500 грн.

Поиск через этот сервис отличается от ручного режима тем, что здесь можно сразу отсеивать рекрутеров по ключевым словам. Есть фильтры и по местоположению.

«В LinkedIn это проблемное место, там мало кто напрямую указывает свою локацию», — говорит Александр.

Есть и фильтр по опытности (он работает и для премиум-аккаунтов самой сети, но, по словам основателей стартапа, стоит дороже). Плагин TurboHiring для Сhrome собирает все доступные контакты кандидата на его страницу в LinkedIn, независимо от уровня круга знакомства.

При ранжировании результатов TurboHiring учитывает тех кандидатов, кто сейчас находится в активном поиске работы. Также команда работает над автоматизацией сервиса: к примеру, чтобы можно было рассылать текст предложения о работе сразу по всем выбранным кандидатам, автоматически собрать контакты кандидатов, выслать инвайты и т.д.

За несколько месяцев работы сервис привлек 550 пользователей, есть платящие клиенты. Команда развивает проект на свои средства, в свободное от работы время.

«Проект мы решили строить по принципу lean startup, проверяем потребности пользователей и наши гипотезы, поэтому не тратим время на мелочи вроде логотипа… Поэтому наш проект сейчас выглядит как будто «без дизайна», — говорит Александр.

Добавим, над подобным решением — поиску кандидатов в LinkedIn по навыкам и образованию — работает и другая киевская команда, сталкивавшаяся с проблемой поиска кандидатов.

Источник: AIN