Киевский метрополитен планирует поднять стоимость проезда в 1,5 раза из-за подорожания электроэнергии, но в КГГА хотят решить этот вопрос за счет дотаций

Уже в текущем году киевский метрополитен планирует поднять стоимость проезда на 50% (с 4 до 6 грн), заявил заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун в интервью телеканалу ТСН.

«Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок. Предприятие не может себе позволить работать в убыток», — ответил Дмитрий Пеклун на вопрос о планах повысить стоимость проезда.

По его словам, повышение необходимо, потому что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата персонала.

«Есть несколько методик расчета тарифа. Основная — инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена — строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%».

На заявление представителя киевского метрополитена уже отреагировал первый заместитель Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис, который заявил, что столичные власти пока не намерены повышать цену на проезд в метрополитене.

По его словам, представители Киевпастранса и метрополитена действительно обращались в КГГА с предложением повысить тарифы на перевозки, так как в текущих условиях они не способны реализовывать свои обязательства. Однако на данный момент киевские власти решили добавить дотации Киевпастрансу и управляющей дирекции для того, чтобы не повышать тарифы.

Напомним, что слухи о грядущем повышении цены на проезд появились еще в прошлом году после решения киевского метрополитена ограничить, а потом и вовсе отказаться от продажи жетонов на проезд.

Источники: ЛІГА.net, Новое Время