Киевский метрополитен продемонстрировал в работе первую автоматизированную станцию без касс и жетонов, но с киосками самообслуживания и QR-билетами

Как и было обещано, в столичной подземке внедрили новый механизм оплаты проезда на станции «Кловская». Теперь здесь нет касс и жетонов, а все доступные виды оплаты проезда предлагаются в одном виде автоматов. Удобную для себя модель пассажир выбирает самостоятельно: приобрести QR-билет или пополнить проездной, оплатить банковской карточкой или воспользоваться наличными.

«Это важный проект для города и значительный шаг к полному внедрению электронного билета в общественном транспорте столицы. После завершения пилотного периода проекта аналогичные нововведения заработают во всей подземке. В частности следующими smart-станциями метрополитена будут «Университет», «Дружбы народов», «Лыбидская» и «Политехнический институт», — заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, что два года назад киевский метрополитен стал пятым в мире, где проезд можно оплатить непосредственно бесконтактной банковской карточкой.

Предприятие продолжает внедрять удобные услуги для пассажиров, в частности, в данный момент специалисты работают над онлайн-пополнением проездных билетов и мобильным приложением для метро.

«Сейчас вместе с вами мы ломаем традицию. Традицию касс, очередей и недовольных пассажиров. Вы самостоятельно получаете услугу в несколько кликов. В то же время наши сотрудники больше не будут заниматься рутиной, с которой легко справляется автоматика. Они будут применять свои знания для решения нестандартных ситуаций и предоставления консультаций», — отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Отметим, что в разработке проекта автоматизации станций приняла участие общественная организация «Агенти змін». Бесплатно для города волонтеры разрабатывали оптимальные и удобные решения для пассажиров.

«Новые автоматы метро — это полноценные киоски самообслуживания, способные заменить собой кассу, более того — быть лучше и быстрее нее. Чтобы вы не делали — покупали разовую поездку или карточку, пополняли карту метро наличными или банковской карточкой, и даже привязывали тарифы метро к своей бесконтактной банковской карте — все это вы сможете сделать без лишних шагов, получить своевременную подсказку, свести почти к нулю возможные ошибки» — пояснил глава формации «Агенти змін» Игорь Скляревский.

По его словам, первые месяцы работы автоматов их функционирование будет тщательно изучаться, а замечания пользователей будут учитываться для улучшения интерфейса.

Источник: Киевский метрополитен