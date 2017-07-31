Киевский метрополитен: «С завтрашнего дня останутся только синие жетоны, QR-билеты запустят 2 августа, а к началу 2018 года появится мобильное метро-приложение и онлайн-пополнение проездных»

Сегодня, 31 июля 2017 года, в Киеве прошел пресс-брифинг по поводу автоматизации работы и перспектив развития Киевского метрополитена, во время которого было озвучено сразу несколько интересных новостей.

Во-первых, представители столичного метро напомнили, что турникеты будут принимать зеленые жетоны до 31 июля включительно. Начиная с завтрашнего дня для прохода в метро можно будет воспользоваться только синими жетонами. На протяжении всего следующего месяца зеленые жетоны можно будет обменять на синие (пропорционально или с доплатой) на станциях «Политехнический институт», «Дорогожичи», «Дарница» (новый выход) и «Майдан Незалежности».

Во-вторых, была озвучена точная дата запуска билетов с QR-кодом — это произойдет уже в среду, 2 августа, на станции метро «Кловская».

«Если вы пользуетесь метрополитеном регулярно, хотя бы один раз в месяц или раз в полгода, то вам будет выгодно пользоваться карточкой, потому что вы можете купить определенное количество поездок со скидкой, иметь одну карточку в кошельке, проверять количество поездок время от времени, а не ежедневно стоять в очереди по одному билету», — отметила начальник пресс-службы «Киевского метрополитена» Наталья Макогон.

Она отметила, что это будет бумажный билет с QR-кодом, аналогичный чеку в банкомате, который нужно будет приложить к турникету и пройти на станцию. Купить такой билет на «Кловской» можно будет как за наличные, так и с помощью банковской карты. На других станциях киевского метрополитена данную услугу планируют ввести до конца текущего года.

В-третьих, представители столичной подземки рассказали, что планируют реализовать ранее анонсированный проект по онлайн-пополнению проездных билетов на метро уже в конце 2017-го — начале 2018-го года. Также впервые было упомянуто отдельное мобильное приложение для пассажиров киевского метро, с помощью которого можно будет оплачивать проезд.

«В перспективе у нас возможность онлайн-пополнения проездных билетов и метро-приложение, с помощью которого пассажиры смогут платить за проезд. Мы себе ставим рамки конец (текущего) года — начало 2018 года, когда эти вещи смогут заработать», — рассказала Наталья Макогон.

Напомним, что после повышения тарифа на проезд 15 июля 2017 года в Киевском метро появилось ограничение на продажу жетонов в кассах — не более одного жетона в одни руки, что вызвало появления очередей в час пик. При этом перевозчик собирается полностью вывести из обращения жетоны уже до конца 2017 года.

Источник: Киевский метрополитен