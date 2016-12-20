Киевский Национальный Университет Шевченко вошел в десятку лучших университетов мира по уровню подготовки кодеров [исследование HackerRank]

Специалисты технологической компании HackerRank, которая владеет одноименной онлайн-платформой тестовых заданий по программированию и объединяет многочисленное сообщество из более одного миллиона программистов, решили выяснить, в каких вузах готовят самых лучших кодеров мира. Для этого они провели собственное исследование, опросив более 5500 студентов из 126 учебных заведений по всему миру, которые входят в сообщество HackerRank.

Чтобы наилучшим образом оценить уровень навыков респондентов, HackerRank провели конкурс по кодингу. Каждый университет оценивался по соотношению количества принимающих участие студентов с их уровнем подготовки (считали по формуле ниже). При этом, в рейтинг проходили лишь те вузы, которые представили не менее 10 студентов.

В итоге аналитики сформировали рейтинг 50 лучших в мире университетов по уровню подготовки программистов. В первую десятку вошел Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он занял седьмую позицию в рейтинге с общим результатом 255,83 балла.

Возглавляет рейтинг Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. На втором месте — китайский Sun Yat-sen Memorial Middle School, а на третьем — Ho Chi Minh City University of Science, Вьетнам.

Полностью рейтинг топ-50 можно посмотреть здесь.

К сожалению, других украинских университетов в этом рейтинге нет. Вероятно, студенты Могилянки и КПИ не увлекаются задачками на HackerRank.

Несколькими месяцами ранее HackerRank публиковал схожий рейтинг. Правда тогда аналитики компании отбирали не вузы, а страны, в которых проживают самые талантливые программисты.

Источник: ain