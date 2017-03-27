Киевсовет: Льготники смогут ездить в метро без «Карточки киевлянина» не до 1 апреля, а до 1 декабря 2017 года

Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу «Забота. Навстречу киевлянам» на 2016 — 2018 годы, согласно которой срок пользования «Картой киевлянина» продлен до 1 декабря 2017 года. Таким образом владельцы карточки, которые не успели ее заменить, получили дополнительные восемь месяцев для ее переоформления, не теряя при этом льготы на проезд в общественном транспорте.

Отметим, что ровно месяц назад на официальном сайте КГГА появилась информация о том, что с 1 апреля 2017 года проезд в киевском метрополитене для льготников будет осуществляться исключительно с помощью «Карточки киевлянина». При этом руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко указывал, что за последние годы город трижды переносил дату введения «Карточки киевлянина» как единственного средства льготного прохода в метро, «​​однако дата 1 апреля 2017 пока станет окончательной». Как видим, планы в очередной раз изменились.

На данный момент бесплатно киевским метрополитеном пользуется 25 категорий населения, включая пенсионеров, инвалидов, ветеранов (полный список льготников доступен по ссылке). При этом в период переоформления карточки представители льготных категорий могут пользоваться оригиналами свидетельств для бесплатного проезда в городском транспорте.

Напомним, что недавно о разработке виртуальной «Цифровой карточки горожанина» рассказывали представители ПриватБанка. Если КГГА удастся договориться с ПриватБанком, то киевляне смогут получить свой «цифровой экземпляр» «Карточки киевлянина» в системе Privat24, без необходимости посещения отделения банка и ожидания выпуска пластиковой карты.

Источник: Киевский метрополитен