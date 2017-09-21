Киевсовет утвердил положение о едином электронном реестре киевлян, который позволит в онлайн-режиме получать необходимую информацию и справки

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили положение об информационной системе «Реестр территориальной общины города Киева». В данном реестре будет содержаться информация обо всех зарегистрированных киевлянах, которые смогут с ее помощью через интернет получить справку о месте своей регистрации, сняться с регистрации или поменять адрес проживания.

Согласно принятому положению, за ведение соответствующего реестра будет отвечать Департамент по вопросам регистрации КГГА, а за его создание, администрирование и комплексную систему защиты — Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

«До сих пор в столице не было единого реестра зарегистрированных жителей Киева. На базе коммунального предприятия ГИВЦ создан такой реестр, но его задача — информационно-справочное и организационно-технологическое обеспечение процессов регистрации и снятия с регистрации места проживания пребывания физического лица, которое осуществляется органами регистрации в городе Киеве», — отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Юрий Назаров.

Отметим, что новый электронный реестр территориальной общины должен быть интегрирован с «Единым государственным демографическим реестром» и системой «Единый WEB-портал административных услуг города Киева».

Напомним, что о создании единого электронного реестра зарегистрированных в Киеве жителей в рамках программы «Электронная столица» КГГA отчитывалась еще в конце мая текущего года, теперь же проект вышел на новую стадию развития.

Источник: Киевский городской совет