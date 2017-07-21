Киевсовет: Уже осенью в Киеве заработает единая электронная база памятников культурного наследия

Уже осенью в Киеве заработает единая информационная база памятников культурного наследия, которая будет создана по результатам рассмотрения петиции о невозможности уничтожения исторических памятников столицы. Информация об этом была озвучена на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Во исполнение данной инициативы было подготовлено и утверждено техническое задание на разработку информационной базы памятников культурного наследия. В июне был проведен тендер на реализацию программного модуля «Информационная база памятников культурного наследия города Киева».

«В соответствии с условиями договора, компания-победитель обязуется разработать и внедрить программный модуль в течение 105 рабочих дней. Мы перевели всю печатную информацию на электронные носители — всего более 15 тыс. файлов. Соответственно, после создания модуля, мы сможем разместить в базе электронные документы с перечнем памятников культурного наследия города», — отметил и.о. заместителя директора департамента культуры Киевсовета Александр Никоряк.

Ожидается, что уже в сентябре текущего года департамент культуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) проведет совещание по созданию и функционированию такой базы.

Источник: Киевсовет