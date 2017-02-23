Киевстар добровольно предложил НКРСИ поделиться собственными частотами в диапазоне 1800 МГц для более быстрого внедрения 4G в Украине

Президент компании Киевстар Петр Чернышов рассказал на своей facebook-странице о том, что оператор Киевстар добровольно предложил НКРСИ поделиться с другими игроками украинского телеком-рынка собственными полосами в частотном диапазоне 1800 МГц для более скорого запуска технологии 4G в Украине.

«Хочу поделиться радостной новостью для украинцев. Мобильные операторы, благодаря регулятору, под руководством Александра Животовского, сдвинулись с мёртвой точки на пути к внедрению в Украине следующего поколения мобильной связи – 4G.» — отметил Петр Чернышов.

Президент компании Киевстар отметил, что в планах НКРСИ было использование под 4G-диапазон частот 2600 МГц, но он будет способен обеспечить связь четвертого поколения только на смартфонах пользователей в крупных городах из-за малого радиуса действий базовых станций. Для предоставления 4G для более широкого круга пользователей по всей Украине необходимо задействовать дополнительные частоты.

«Мы предложили НКРСИ и другим операторам поделиться частотами Kyivstar в диапазоне 1800 МГц для создания равных условий для внедрения 4G. Не буду скрывать, что для нас это будет трудно, долго и дорого – нужно будет перенастроить все оборудование — но мы понимаем, что нужно двигаться вперёд, внедрять новые технологии и догонять остальной мир.» — рассказал Петр Чернышов.

Он отметил, что на данный момент осталось найти точки соприкосновения с одним из участников рынка (Петр Чернышов не уточнил, кого конкретно он имел в виду) и оказать необходимую поддержку НКРСИ в вопросах распределения частот в соответствии с потребностями абонентов.

Источник: Петр Чернышов